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البريد السعودي يصدر طابعًا بريديًّا "3 ريالات"

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البريد السعودي يصدر طابعًا بريديًّا "3 ريالات" البريد السعودي يصدر طابعًا بريديًّا "3 ريالات"
بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للبريد

البريد السعودي يصدر طابعًا بريديًّا

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعًا بريديًّا من فئة "3 ريالات" بمناسبة اليوم العالمي للبريد بعنوان "شكرًا أبطال البريد"، ويلاقي هذا اليوم الذي يصادف التاسع من أكتوبر كل عام، اهتمامًا دوليًّا؛ حيث يُحتفى فيه بدور البريد وأهميته في حياة الناس، وتاريخ تأسيس الاتحاد البريدي العالمي (UPU) منذ 146 عامًا، وتعد المملكة عضوًا فيه منذ 1927م.

ويأتي الطابع الذي تم عنونته بـ"شكرًا أبطال البريد" تقديرًا للجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص ومبادرات الموظفين العاملين فيها خلال جائحة كورونا، وترمز الطوابع الأربعة إلى الخدمات والمبادرات التي قدّمها البريد السعودي من خلال توصيل الوثائق الحكومية الصادرة من منصة "أبشر"، وإيصال الوصفات الطبية للمرضى في منازلهم والمستندات الجامعية للطلاب والطالبات، وكذلك تسليم الطرود للمستفيدين في منازلهم.

كما تصدر مؤسسة البريد السعودي الطوابع البريدية دوريًّا وفصليًّا في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية؛ للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.البريد السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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