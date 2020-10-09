المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تكمل تسعير إصدار صكوك لـ 5 سنوات

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بقيمة 600 مليون دولار أمريكي.. بسعر متوسط مبادلة + 140 نقطة أساس

أعلنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نجاحها في الانتهاء من تسعير إصدار صكوك لمدة 5 سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بسعر متوسط مبادلة + 140 نقطة أساس.

ويعد هذا الإصدار أكبر إصدار صكوك من قبل المؤسسة منذ تأسيسها (حاصلة على تصنيف A2 (ثابت) من قبل موديز؛ A (سلبي) من قبل فيتش، وبضعف قيمة إصداره الافتتاحي في عام 2016 والبالغ 300 مليون دولار أمريكي، وذلك على الرغم من غياب المؤسسة عن أسواق رأس المال خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تمت تغطية الاكتتاب بما يقرب من ثلاثة أضعاف بما في ذلك طلبات من المديرين الرئيسيين المشتركين (JLMs).

وأوضحت المؤسسة أنه اكتتب في الصكوك 37 مستثمراً دولياً وإقليمياً، ما يعد شهادة تقدير من المستثمرين فيما يتعلق بقصة الائتمان الخاصة بالمؤسسة والاستراتيجية الجديدة التي تعمل الإدارة الجديدة على صياغتها وتنفيذها على مدار العامين الماضيين برئاسة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أيمن سجيني.

وأشارت إلى نجاح الإصدار في استقطاب العديد من كبار المستثمرين على الرغم من ضعف إمكانيات السوق، حيث تجاوز دفتر الطلبات 1.5 مليار دولار أمريكي وأصدرت المؤسسة توجيهًا للسعر عند متوسط مبادلة + 160 نقطة أساس، وقد سعرت الصكوك بـ 20 نقطة أساس من التسعير الإرشادي.

وبيّنت "الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" أن الإصدار استقطب طلبات من مستثمرين من 33 دولة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، على وجه التحديد، وتم تخصيص 7٪ من الإصدار للمملكة المتحدة / أوروبا، و21٪ لآسيا، و72٪ للشرق الأوسط.

وبخصوص نوع المستثمر، تم تخصيص مديري الصناديق بنسبة 9٪، والبنوك/ البنوك الخاصة 59٪، والوكالات/ البنوك المركزية 29٪، وجهات أخرى 3٪.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة أيمن سجيني: نحن فخورون للغاية بهذا الإصدار، الذي يعد خبراً ساراً لجميع دولنا الأعضاء، وبعد مضي عامين من العمل الجاد من قبل العاملين في المؤسسة. مما سيمكننا من تقديم خدمة أفضل لدولنا الأعضاء. وبينما تشهد البيئة الاقتصادية الحالية بعض الاضطراب، يعد هذا الإنجاز شهادة على تجربتنا وخبرتنا. ونحن محظوظون حقًا بهذا النجاح المهم الذي نشاركه مع جميع المساهمين والمستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فينا وفي رؤيتنا.

من جانيه، قال مستشار الرئيس التنفيذي ومدير إدارة الأسواق العالمية والدخل الثابت والخزينة بالإنابة، إقبال ديريدا الذي قاد فريق الصكوك في المؤسسة لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي: نحن سعداء جدًا بنتيجة إصدار هذه الصكوك، ونود أن نشكر جميع المستثمرين والمديرين الرئيسيين المشتركين الذين اكتتبوا في الإصدار وأظهروا اهتمام المستثمرين بالمهمة التنموية للمؤسسة. كما أتوجه بشكر خاص لفريق المؤسسة على تفانيه وعمله الجاد لضمان نجاح هذه العملية.