أخبار عاجلة

"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير -
"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف" -
مآسٍ تتعدد والسبب واحد.. لوغاريتم "الطلاق والعنف الأسري" حلول ووصايا -
معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر -
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها -
"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى -
شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الراجحي" يقرر استئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية

Print
"الراجحي" يقرر استئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية "الراجحي" يقرر استئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية
القرار نصّ على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يومًا

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي باستئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية ابتداءً من 7/ 10/ 2020م.

ونص القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يومًا، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة (120) يوماً فيتم تلقائيًا تمديد العقد لمدة (30) يوماً إضافية، مع فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة (15%) من قيمة العقد تعويضًا عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام المقدرة بـ (120) يوماً، وذلك في حال إلغاء العقد.

وفي حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد المحددة بـ (150) يوماً، فيعد العقد لاغيًا، ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة (20%) من قيمة العقد.أحمد بن سليمان الراجحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين

"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين

#هيئة_حقوق_الإنسان: دعاوى العقوق والتغيب والهروب أغلبها كيدية

#هيئة_حقوق_الإنسان: دعاوى العقوق والتغيب والهروب أغلبها كيدية

"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة

"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير

شبكة عيون الإخبارية