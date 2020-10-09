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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً "مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً
"الأرصاد" نبّهت إلى أمطار ورياح على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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