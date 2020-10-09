كورونا في 7 دول..  964 وفاة بالهند و729 بالبرازيل و370 بالمكسيك خلال يوم

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الاصابات الجديدة: 4516 في ألمانيا و107 بكازاخستان و54 بكوريا الجنوبية و5 بموريتانيا

سجّلت البرازيل 27750 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات لديها إلى 5 ملايين و28 ألفا و444 حالة حتى الآن.

وأعلنت السلطات الصحية أيضاً تسجيل 729 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 148 ألفاً و957 حالة منذ بدء الجائحة.

وتحتل البرازيل الترتيب الثاني عالمياً في عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث عالمياً في عدد الإصابات بعد كل من الولايات المتحدة والهند.

الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 70496 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي المصابين 6.91 مليون حالة اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة، أن الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 964 وفاة؛ ليصبح الإجمالي 106490 حالة وفاة.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 4516 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 314660.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9589 بعد تسجيل 11 حالة جديدة، مشيرة إلى تعافي أكثر من 269.6 ألف مريض بعد شفائهم.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، تسجيل 5300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و370 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجّلت المكسيك حتى الآن 804488 إصابة منذ بداية الجائحة في البلاد، من بينها 83096 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك بين الدول العشر الأكثر انتشاراً لفيروس كورونا في العالم، وسجّلت رابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل حالة وفاة و54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء، عن مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه، أن حصيلة الجائحة ارتفعت ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 428 والإصابات 24476.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الكورية الجنوبية تبحث قرار تمديد فترة فرض القيود المشدّدة للحد من انتشار الوباء، التي بدأت في نهاية أغسطس الماضي.

موريتانيا

سجلت موريتانيا خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7540 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 162 وفاة.

كازاخستان

سجّلت كازاخستان 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت السلطات الصحية في كازاخستان، اليوم الجمعة، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 108561 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1759 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 103 آلاف حالة.فيروس كورونا الجديد