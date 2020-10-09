برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يفوز بـ "نوبل" للسلام

★ ★ ★ ★ ★

عدد المرشحين بلغ 318.. بينهم 211 شخصية و107 منظمات

أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو، الجمعة، اسم الفائز بجائزتها للسلام، التي تعد ذروة موسم منح هذه الجوائز، وذهبت الجائزة لمصلحة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وجاء إعلان رئيسة اللجنة النرويجية، أمام حشد موزع في العالم بسبب وباء كوفيد-19، اسم الفائز في قاعة معهد نوبل في أوسلو.

وبلغ عدد المرشحين هذه السنة 318، بينهم 211 شخصية و107 منظمات أُدرجت أسماؤهم جميعاً على لائحة لا يعرف مضمونها، مما يعقّد إمكانية تحديد احتمالات.

وسيتم تسليم الجائزة التي تتألف من ميدالية ذهبية وشهادة ومبلغ 10 ملايين كورون سويدي (نحو 950 ألف يورو)، رسمياً في العاشر من ديسمبر، يوم ذكرى وفاة الصناعي ألفريد نوبل (1833 - 1896).جائزة نوبل نوبل