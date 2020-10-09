اعترافات صادمة أحالت قضية الوافد "معذب طفلته" إلى "الجزائية" بمكة المكرمة

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أجبر والدتها على تصوير الواقعة وعلل فعلته بإرسال المقطع لشقيقته الهاربة لتعود للمنزل

أحالت النيابة العامة بمكة المكرمة أوراق قضية وافد ربط طفلته واعتدى عليه بضربه بسوط، إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأوضحت المصادر ان الوافد من الجنسية البرماوية وفي العقد الرابع من العمر، وقد صادق على اعترافاته بقيامه باعتدائه على طفلته ذات 11 عاماً بعد أن ربطها بحبال وعذبها بالسوط بشكل مبرح، مبرراً فعلته بهروب شقيقته من المنزل بعد أن قصت شعر ابنته دون إذن منه، فيما أجبر والدتها بأن تصور المقطع ليتم ارساله إلى شقيقته لكي تعود إلى المنزل.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده في مركز الرصد النيابي من قيام شخص بربط طفل والاعتداء عليه بضربه بسوط، فقد صدر بشأنه توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بتحريك الدعوى الجزائية بحقه.

وأضاف انه بناء على ذلك، تم تحديد هوية المذكور واتضح أنه وافد يقيم في مكة المكرمة، وتم القبض عليه بعد التحقق من كونه المعني بالإجراء، ومباشرة إجراءات التحقيق تجاهه والأمر بتوقيفه.

وأوضح المصدر أن للطفل حماية جنائية تتمثل في حرمة الاعتداء عليه وتعنيفه، طبقاً لنظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء.

وشدد المصدر المسؤول على أن النيابة العامة تقف بحزم تام تجاه كافة السلوكيات المنطوية على ما يمس حقوق الطفل أو ينتهكها وتُشكّل جريمة، ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية في هذا الشأن تحت طائلة العقوبات المقررة لذلك نظاماً، وفقاً لاختصاصها بموجب المادتين (١٥-١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.النيابة العامة المحكمة الجزائية بمكة