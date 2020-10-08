17 ألف مستفيد من برنامج الربو بصحة عسير خلال 8 أشهر

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البرنامج يهدف لرفع الوعي الصحي وحماية المجتمع من المرض

أوضحت "صحة عسير" أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الربو في المراكز الصحية تجاوز ١٧ ألف مستفيد خلال الـ ٨ أشهر الماضية من العام الميلادي الحالي ٢٠٢٠.

ويهدف برنامج الربو إلى تحسين الوقاية من مرض الربو المتحكم به وتخفيف العبء الناتج عنه، وتعزيز ورفع الوعي الصحي وحماية المجتمع من أخطار مرض الربو، وذلك من خلال تنفيذ برامج ذات مهنية عالية في الوقاية من الربو وعلاجه والتحكم به، ويقوم البرنامج بالإشراف على العمل في عيادة الأمراض المزمنة بالمراكز الصحية.صحة عسير