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الشباب يكسب الشرق ودياً.. ويواجه الفيصلي غداً على ملعب المجمعة

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ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد

الشباب يكسب الشرق ودياً.. ويواجه الفيصلي غداً على ملعب المجمعة

كسب فريق الشباب الأول لكرة القدم نظيره الشرق بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الشباب الرديف، ضمن استعدادات الشباب لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

سجل أهداف الشباب في اللقاء كل من جمال باجندوح، وخالد الغامدي، وحمد الغامدي.

دخل مدرب الفريق، بيدرو كاشينيا، المباراة بتشكيلة، ضمت "مروان الحيدري، متعب الحربي، حمد الغامدي، عبد الملك الخيبري، وليد العنزي، خالد الغامدي، جمال باجندوح، حسين القحطاني، تركي العمار، سيبا، سعد المولد".

فيما واصلت المجموعة الثانية التي ضمت كلاً من "آرلا، محمد سالم، أحمد شراحيلي، علي مجرشي، عبد الله الزوري، أندياي، بانيغا، جوانكا، مارتنيز، عبد الله الشامخ، ديوب"، تدريباتها على ملعب النادي الرديف، حيث أخضعهم المدرب لتمارين فنية وتكتيكية ركز خلالها على تطبيق الجمل التي ينوي تطبيقها في لقاء الغد الودي أمام الفيصلي.

وسيواجه الشباب ،غداً الجمعة، فريق الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة (6:30) مساءً.

من جانبه أنهى الفيصلي تحضيراته لمواجهة الشباب ضمن إطار تحضيراته لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعمد الجهاز الفني بقيادة المدير الفني بريكليس شاموسكا في بداية المران على تمارين لياقية وبدنية إلى جانب عدد من التمارين الفنية الخفيفة.

الشباب يكسب الشرق ودياً.. ويواجه الفيصلي غداً على ملعب المجمعة

الشباب يكسب الشرق ودياً.. ويواجه الفيصلي غداً على ملعب المجمعة

الشباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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