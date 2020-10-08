"إف بي آي" يحبط مؤامرة لاختطاف حاكم ولاية ميشيغان

★ ★ ★ ★ ★

شملت المحاولة الإطاحة بالحكومة

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، اليوم (الخميس)، أنه أحبط مؤامرة للإطاحة بحكومة ولاية ميشيغان وخطف حاكمها جريتشن ويتمير، وأنه كان له سبب محتمل لاتهام ستة رجال بعملية فاشلة تضمنت التواصل مع جماعة مسلحة.

وأوضح المتحدث باسم "إف بي آي" ريتشارد تراسك، أن هناك سببًا محتملًا لتوجيه الاتهام إلى ستة مشتبهين هم: آدم فوكس، وباري كروفت، وتاي غاربين، وكالب فرانكس، ودانييل هاريس، وبراندون كاسيرتا - بالتآمر لاختطاف و"يتمير"، وهو ديمقراطي ومنتقد متكرر للرئيس دونالد ترامب.

وتلقى "إف بي آي" في أوائل عام 2020 لأول مرة، معلومات حول أن مجموعة من الأفراد كانوا يناقشون الإطاحة العنيفة لبعض الحكومة وعناصر إنفاذ القانون، وفقًا لـ"رويترز".

وتضمنت المؤامرة الوصول إلى مجموعة لم يذكر اسمها في إفادة الـ"إف بي آي".