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"كورونا" يباغت 338.779 شخصاً حول العالم في يوم واحد

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"كورونا" يباغت 338.779 شخصاً حول العالم في يوم واحد "كورونا" يباغت 338.779 شخصاً حول العالم في يوم واحد
سلب الحياة من 5.514 مريضاً

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً بلغت مستوى قياسي اليوم (الخميس)، حيث ارتفع العدد الإجمالي بمقدار 338.779 في غضون 24 ساعة.

وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات زاد بمقدار 5.514 إلى ما مجموعه 1.05 مليون، وفقاً لـ "رويترز".

وأشارت إلى أن الهند أبلغت عن 78.524 حالة جديدة، تليها البرازيل بـ 41.906، والولايات المتحدة بـ 38.904 إصابة جديدة.

وكان الرقم القياسي السابق لمنظمة الصحة العالمية للحالات الجديدة هو 330.340، في الثاني من أكتوبر. الجديد منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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