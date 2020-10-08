قسم الإعلام بـ"أم القرى" يعلن إجراء الاختبارات النصفية عن بُعد

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الجامعة أعلنت أنها ستكون حضوريًا ويحق للكليات والأقسام الاستثناء

أعلن قسم الإعلام بجامعة أم القرى، اليوم الخميس، أنه سيتم إجراء الاختبارات النصفية عن بُعد.

وتفصيلاً؛ ذكر القسم عبر حسابه على " تويتر": سيتم إجراء ‎الاختبارات النصفية في قسم الإعلام عن بعد.. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح".

وأعلنت جامعة أم القرى في وقت سابق أن جميع الاختبارات النصفية والنهائية ستكون حضوريًا، لافتةً إلى أنه يحق للكليات والأقسام والمجالس المختصة الاستثناء بما يحقق شروط وضوابط التباعد الاجتماعي.وزارة التعليم التعليم عن بعد جامعة أم القرى