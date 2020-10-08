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دراسة: كورونا قد يسبب خفض الخصوبة أو العقم لدى الرجال

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دراسة: كورونا قد يسبب خفض الخصوبة أو العقم لدى الرجال دراسة: كورونا قد يسبب خفض الخصوبة أو العقم لدى الرجال
طالبت الذكور بإجراء هذا الفحص مرتين بعد التعافي

دراسة: كورونا قد يسبب خفض الخصوبة أو العقم لدى الرجال

أظهرت دراسة طبية جديدة أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد تؤدي إلى "انخفاض الخصوبة والعقم لدى الذكور"، وأشارت دراسات سابقة إلى أن الذكور أكثر عرضة للإصابة بكورونا، مقارنة بالإناث.

وحسب موقع قناة "الحرة"، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن المشرف الرئيسي على الدراسة، الدكتور دان أديركا، من مركز شيبا الطبي الإسرائيلي، أنه رصد الفيروس في الحيوانات المنوية لثلاثة عشر في المئة من المرضى المشاركين في الدراسة.

وعانى المصابون بحالات معتدلة منهم، من انخفاض بنسبة خمسين في المئة في حجم الحيوانات المنوية وتركيزها وحركتها، حتى بعد ثلاثين يومًا من تشخيص المرض.

وأظهرت عمليات التشريح لاثني عشر مريضًا تغيرات معتدلة إلى شديدة في خلايا "سيرتولي" التي تدعم نمو الحيوانات المنوية، وخلايا "ليديغ" التي تنتج هرمون التستوستيرون، المسؤول بدوره عن انقسام الحيوانات المنوية وتكاثرها.

وعزا "أديركا" السبب إلى وجود مستقبلات على "ACE2" سطح خلايا سيرتولي وليديغ في الخصية، وهي ذات المستقبلات التي توجد في الرئة، المكان المفضل للفيروس. وتسمح هذه المستقبلات بدخول الفيروس إلى داخل خلايا الخصية وإمكانية تدميرها ما قد يؤثر على خصوبة الذكور وإصابته بالعقم.

وقال "أديركا"، الذي لم ينشر بحثه بعد: إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت تأثيرات المستجد على نوعية الحيوانات المنوية وكميتها "مؤقتة أو دائمة". مشيرًا إلى أن الأطباء بحاجة إلى فحص الذكور المصابين بالمرض، بعد ستة أشهر وسنة من التعافي، لمعرفة حجم الضرر.

واللافت، حسب "أديركا"، أن خلال الخصية تنتج أيضًا إنزيما يسمى " TMPRSS2" ، يعتقد أن له دورًا في دخول الفيروس لخلايا الخصية. وقال أديركا إن هذه الظاهرة قد تفسر ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات وسط الذكور مقارنة بالإناث، والأطفال الذين لديهم معدلات تستوستيرون منخفضة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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