لجنة شورية تناقش إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب في نظام المرور

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عقدت لجنة الشؤون الأمنية -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى، اجتماعًا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والتي تقع ضمن اختصاصاتها؛ تمهيدًا للرفع عنها للمناقشة تحت قبة المجلس في الفترة القادمة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، تقريرًا تَضَمّن طلب إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها في نظام المرور، والذي فرغت اللجنة من دراسته والمتضمن توصياتها النهائية عليه؛ استعدادًا لتقديمه للمجلس، خلال الفترة المقبلة.

من جهة ثانية، ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية في اجتماع لها عقدته (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة محمد بن عبدالرحمن العجلان، التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441هـ.

كما طرحت اللجنة في اجتماعها، دراسة مشروع نظام الإجراءات الإدارية والمقترح من عدد من أعضاء المجلس، استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

كما انتهت اللجنة من إعداد وجهة نظرها للرد تحت قبة المجلس على ما أثير من ملحوظات وآراء أبداها أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/ 1441هـ في جلسة سابقة؛ حيث ستقدم اللجنة توصياتها في الجلسات القادمة؛ للتصويت عليها تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأن التقرير.

يُذكر أن لجان المجلس المتخصصة تناقش الموضوعات التي تحال لها من المجلس؛ وفق اختصاص كل لجنة؛ حيث تُعد هذه اللجان المحرك الرئيسي للدورين التشريعي والرقابي الذي يقوم بهما المجلس، كما تمثل المرحلة الأولى لصناعة القرار داخل المجلس تجاه تقارير الأداء السنوية للجهات والأجهزة الحكومية، ومناقشة مشاريع الأنظمة الجديدة أو المعدلة.

مجلس الشورى