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ولي عهد الكويت بعد أداء القسم: دولتنا ستظل باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية

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ولي عهد الكويت بعد أداء القسم: دولتنا ستظل باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية ولي عهد الكويت بعد أداء القسم: دولتنا ستظل باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية
قال: أعاهد الله والأمير والكويتيين على أن أكون العضد المتين لأمير البلاد.. وسنواصل مسيرتنا

ولي عهد الكويت بعد أداء القسم: دولتنا ستظل باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية

أدى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس، وذلك بعد مبايعته من أعضاء مجلس الأمة.

وقال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أثناء أدائه اليمين الدستورية: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه وأن أكون مخلصاً للأمير».

وأضاف في كلمة عقب أداء اليمين الدستورية: «بالأمس القريب بكت الكويت وأهلها ومن يعيش على أرضها قائدها ووالد الجميع الشيخ صباح الأحمد، رحلَ المغفور له تاركاً إرثاً ومآثر ستبقى خالدة في ذاكرة الأجيال، ونشكر الله على ما من به علينا من نعم لا تُعد ولا تُحصى».

وتابع وفق صحيفة القبس: «أعاهد الله والأمير والكويتيين على أن أكون العضد المتين لأمير البلاد، والكويت ستواصل مسيرتها الريادية كدولة دستور ونهج ديمقراطي».

وأكد في ختام كلمته، أن دولة الكويت ستظل باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمته: سمو ولي العهد الكريم حفظكم الله ورعاكم، أتقدم إليكم بخالص التبريكات وخالص التهنئة بما حظيتم به من ثقة عالية لصاحب السمو أمير البلاد، ومبايعة الأمة عبر ممثليها لكم واجتماع كلمتها عليكم.

وأضاف الغانم: لقد عُرفتم بمؤازرة فقيد الأمة الكبير الشيخ صباح الأحمد، وبدوركم الفاعل وعطائكم الحافل إلى جانب أخيكم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وتقديمكم المثال النموذجي للأداء المهني إذ حققتم مبدأ العدالة والمساواة، تبوأتم في نفوس الكويتيين المكانة اللائقة بكم ونلتم محبتهم وتقديرهم لكم.

وتابع: بعد تزكية سمو الأمير لولي عهده ومبايعة عموم مجلس الأمة له وأداء اليمين الدستوية، تكون الكويت قد استكملت كافة الخطوات الإجرائية وتكون جددت مرة أخرى نموذجها التاريخي الراشد للانتقال السلس الهادئ لمقاليد الحكم في البلاد.


وكان مجلس الأمة بايع بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في وقت سابق من جلسته الخاصة.

وسبق ذلك تصريح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أمس الأربعاء أن أسرة آل صباح قد باركت تزكية حضرة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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