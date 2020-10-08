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مروع.. فرس نهر ضخم يسحب طفلًا ويقتله بأنيابه

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فيديو مروع.. فرس نهر ضخم يسحب طفلًا ويقتله بأنيابه مروع.. فرس نهر ضخم يسحب طفلًا ويقتله بأنيابه
على شاطئ بحيرة فيكتوريا في كينيا

فيديو مروع.. فرس نهر ضخم يسحب طفلًا ويقتله بأنيابه

يُظهر مروع، لحظة قيام فرس نهر قاتل، بسحب طفل بفمه الضخم وأنيابه الحادة، حين كان مع نساء ورجال يغسلون ملابسهم على شاطئ بحيرة فيكتوريا في كينيا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في 16 سبتمبر الماضي، حين كان الصبي الصغير يلعب على شاطئ بحيرة فيكتوريا، في بلدة مبيتا بكينيا؛ بينما يغسل الكبار الملابس في مكان قريب.

ونسمع في الفيديو أصوات مجموعة من السكان وهم يصرخون بينما يظهر فرس النهر وهو يسحب الصبي إلى ، وفي محاولة لإخافة الوحش الضخم، يسرع الجميع بإلقاء الأحجار والأخشاب على فرس النهر؛ بينما نشهده يرفع فمه تارة ويهبط به تارة أخرى تحت الماء آخذًا الطفل الذي كان يحاول المقاومة، دون جدوى حيث قتل الطفل بين أنياب كالسكاكين.

وحسب وسائل إعلام محلية؛ فقد تمت استعادة جثة الطفل فيما بعد.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أن هجمات فرس النهر قد زادت مؤخرًا حول منطقة بحيرة فيكتوريا.

وتعليقًا على الحادث، قالت "الديلي ميل": إن أفراس النهر خطيرة جدًّا، فرغم أن فرس النهر يتغذى على الحشائش والنباتات؛ لكنه يعتبر حيوانًا عدوانيًّا للغاية، ولأنه يجمع بين الحجم الهائل والأسنان الحادة وميزة التنقل داخل وخارج الماء؛ فإنه يصبح حيوانًا قاتلًا، ويمكن لفرس النهر أن يسحق الإنسان حتى الموت باستخدام وزنه، الذي يتراوح من 1.5 طن إلى 4 أطنان، وتشير التقديرات إلى أن أفراس النهر تقتل 500 شخص سنويًّا في إفريقيا.

وعلى مر السنين شوهدت أفراس النهر وهي تأكل الظباء والحيوانات البرية والجاموس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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