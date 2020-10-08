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220 ألف مستفيد من خدمات مستشفى رفحاء خلال عام

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220 ألف مستفيد من خدمات مستشفى رفحاء خلال عام 220 ألف مستفيد من خدمات مستشفى رفحاء خلال عام
فيما بلغ عدد مراجعي الطوارئ العام الماضي 163834

220 ألف مستفيد من خدمات مستشفى رفحاء خلال عام

قدم مستشفى رفحاء العام خدماته لأكثر من 220 ألف مستفيد؛ وذلك خلال العام المنصرم.

وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن عدد مراجعي الطوارئ بلغ 163834 مراجعًا، وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 58329 مراجعًا، كما تم تنويم 4461 مريضًا وعمل 31844 أشعة متنوعة للمرضى، إضافة إلى إجراء 210455 فحصًا مخبريًّا وعمل 7617 جلسة غسيل كلوي؛ فيما بلغ عدد الوصفات المصروفة للمرضى 142573 وصفة وبلغ عدد العمليات الجراحية 928 عملية جراحية.

يُذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة: (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.مستشفى رفحاء العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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