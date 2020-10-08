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اعتقد أنه مزيف.. تمزيق مخطوط صيني نادر بقيمة 323 مليون دولار

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اعتقد أنه مزيف.. تمزيق مخطوط صيني نادر بقيمة 323 مليون دولار اعتقد أنه مزيف.. تمزيق مخطوط صيني نادر بقيمة 323 مليون دولار
الشرطة: قطع  نصفين من قبل مشترٍ حصل عليه لقاء 50 جنيهاً إسترلينياً

اعتقد أنه مزيف.. تمزيق مخطوط صيني نادر بقيمة 323 مليون دولار

قالت الشرطة الصينية، إن مخطوطاً يحتوي خط مؤسس الصين الحديثة ماو تسي تونغ، تقدر قيمته بمئات ملايين الدولارات، قد تعرض للتمزيق بعد سرقته الشهر الماضي في هونغ كونغ.


وعثر على المخطوط تالفا عندما ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عاماً، في أواخر سبتمبر، للاشتباه في تعامله مع ممتلكات مسروقة.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن مصدر في الشرطة قوله إن المخطوط، الذي قدرت صحيفة الغارديان قيمته بأكثر من 323 مليون دولار، قطع إلى نصفين من قبل مشتر حصل عليه لقاء 50 جنيها إسترلينيا، بعدما اعتقد أنه مزيف.

ووفق ما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن توني هو، الذي يشغل منصب كبير المشرفين بمكتب الجريمة المنظمة في الشرطة، فإن التحقيقات توصلت إلى إقدام شخص على تمزيق المخطوط من وسطها لكونها طويلة.


وتم الحصول على المخطوط أصلا من خلال عملية سرقة نفذها ثلاثة لصوص لشقة شخص يدعى فو تشونشياو، متخصص بجمع التحف والمقتنيات القديمة في سبتمبر، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.


وتمكّن اللصوص في العملية من سرقة 24 ألف طابع بريدي صيني و10 عملات معدنية قديمة و7 مخطوطات، وبلغ إجمالي ثمن المسروقات حوالي 645 مليون دولار.

وتمكنت الشرطة من القبض على 3 أشخاص يشتبه بتنفيذهم لعملية السطو، في حين لا يزال البحث جاريا عن شخصين آخرين متورطين في القضية أيضا.

ورغم العثور على بعض المسروقات إلا أن الطوابع وست مخطوطات قديمة لا تزال مفقودة وفق بيان للشرطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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