بالإجماع.. مجلس الأمة الكويتي يبايع الشيخ مشعل الأحمد وليًّا للعهد

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أثنوا على الاختيار وأشادوا بالخطوة السريعة لأمير البلاد في تزكيته

بايَعَ مجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس، بالإجماع، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًّا للعهد، بإجماع الحضور 59 عضوًا.

وأثنى النواب خلال جلسة المبايعة، على اختيار الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد؛ مشيدين بالخطوة السريعة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في تزكيته.

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية، أكد النواب أن قرار اختيار الشيخ نواف؛ سيدفع البلاد إلى مزيد من الاستقرار؛ مستذكرين بهذه المناسبة -بكثير من الوفاء- الرجال الأوائل الذين ساهموا في وضع الدستور ودوره في الانتقال السلس للسلطة.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر أمس الأربعاء أمرًا أميريًّا، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًّا للعهد.

وصرّح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، أن أسرة آل صباح، قد باركت تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، للشيخ مشعل الأحمد وليًّا للعهد؛ متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.