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معهد الإدارة يحصل على ترخيص واعتماد جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية ACCA

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معهد الإدارة يحصل على ترخيص واعتماد جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية ACCA معهد الإدارة يحصل على ترخيص واعتماد جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية ACCA
الذبياني: المتدرب سيمنح شهادة احترافية دولية في المواد المعتمدة

معهد الإدارة يحصل على ترخيص واعتماد جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية ACCA

في خطوة مهنية مهمة حصل معهد الإدارة العامة ممثلًا في مركز الأعمال، على ترخيص واعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في مجال التدريب.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز الأعمال بالمعهد المهندس عادل الذبياني عن سعادته بحصول المعهد على هذا الترخيص الدولي، الذي يمثل نقلة نوعية في سعي المعهد المستمر لتطوير القوى العاملة المتخصصة في مجالات المحاسبة المالية، وتحقيق الريادة بالاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.

وأوضح الذبياني أنه بموجب هذا الترخيص الدولي سيحصل المتدرب المجتاز للاشتراطات والاختبار على شهادة الجمعية في مجموعة من المواد المعتمدة.

الجدير بالذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية هي الهيئة العالمية للمحاسبين المحترفين، وواحدة من المنظمات العالمية الرائدة في مجال المحاسبة المهنية المعترف بها، وتأسست عام 1904م، وتقدم مؤهلات المحاسبين القانونيين المعتمدين ومقرها المملكة المتحدة، وتخدم الجمعية أكثر من 227 ألف عضو مؤهل و544 ألف طالب في 179 دولة.معهد الإدارة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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