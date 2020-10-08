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طقس نهاية الأسبوع بتوقيع الحصيني: تحتاجون ملابس شتوية خفيفة خارج المدن

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طقس نهاية الأسبوع بتوقيع الحصيني: تحتاجون ملابس شتوية خفيفة خارج المدن طقس نهاية الأسبوع بتوقيع الحصيني: تحتاجون ملابس شتوية خفيفة خارج المدن
قال: متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة والباحة وعسير

طقس نهاية الأسبوع بتوقيع الحصيني: تحتاجون ملابس شتوية خفيفة خارج المدن

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 21/ 2/ 1442هـ إلى السبت 23/ 2/ 1442هـ انخفاضًا تدريجيًّا في الحرارة -بإذن الله- من "3" إلى "5" درجات مئوية على معظم المناطق، ومتوقع أن تكون الأجواء من حارة نسبيًّا إلى حارة تميل للاعتدال نهارًا ولطيفة ليلًا تميل للبرودة آخر الليل على معظم المناطق.

وأضاف: تحتاجون ملابس شتوية خفيفة خارج المدن في معظم المناطق من منتصف الليل؛

يستثنى من ذلك مناطق: (مكة، والمدينة، وجازان) فهي حارة نهارًا معتدلة ليلًا.

وتابع: متوقع أمطار -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، وغرب المدينة).حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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