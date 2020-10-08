أخبار عاجلة

إدارة "وعظ الأقصر" تستأنف نشاط المقهى الثقافي لمواجهة الفكر المتشدد -
دعم كبير لمشاركة السيناويات بمعرض تراثنا..والمشاركات فرصة لترويج منتجنا -
أبلغوا عن الحالات الطارئة.. "مدني الباحة" تحذّر على وقع تنبيه "الأرصاد" -
الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول -
مع فوز ليفربول بمبارياته الـ3 الأولى بالدوري الإنجليزي.. هل نشهد استمرار عهد أنفيلد؟ -
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض -
الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير -
وزير التعليم يوجه رسالة توضيحية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية -
روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و125 وفاة -
8 علامات لاحتمال الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.. انتبه لها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سفارة المملكة باليابان تحذّر السعوديين هناك من #Chan_hom

Print
سفارة المملكة باليابان تحذّر السعوديين هناك من #Chan_hom سفارة المملكة باليابان تحذّر السعوديين هناك من #Chan_hom
طالبت بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية

سفارة المملكة باليابان تحذّر السعوديين هناك من #Chan_hom

حذّرت السفارة في اليابان، من تداعيات إعصار شان هوم، وما يصاحبه من أمطار ورياح؛ مطالبة المواطنين السعوديين بالحيطة والتقيد بتعليمات السلطات المحلية والتواصل معها حال الطوارئ لا قدر الله.

وقالت سفارة المملكة باليابان في تغريدة على حسابها بتويتر اليوم: "نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار #Chan_hom، وما يصاحبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة؛ تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في #اليابان أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل:

09055833862

0335895242السفارة السعودية في اليابان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

شبكة عيون الإخبارية