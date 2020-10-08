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منع الشاحنات الأجنبية من تحميل البضائع داخل المملكة

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منع الشاحنات الأجنبية من تحميل البضائع داخل المملكة منع الشاحنات الأجنبية من تحميل البضائع داخل المملكة
بعد رصد انتشار هذه الظاهرة

منع الشاحنات الأجنبية من تحميل البضائع داخل المملكة

منعت الهيئة العامة للنقل، تحميل البضائع والمنتجات على الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة، بعد رصد انتشار ظاهرة ممارسات المركبات الأجنبية للنقل الداخلي.

وأشارت الهيئة إلى أن ممارسات المركبات الأجنبية للنقل الداخلي، تنتج عنها آثار سلبية من الناحية الأمنية والتنظيمية، المتمثلة في عدم القدرة على متابعة عمليات النقل ورصد التجاوزات، واستخدام المركبات لأغراض غير مشروعة.

واستثنت الهيئة العامة للنقل من القرار، الشاحنات التي تقوم بعمليات التحميل إلى بلد "الشاحنة" في طريق عودتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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