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كورونا في 3 دول.. المكسيك تقترب من 800 ألف إصابة والوفيات فوق 82 ألفًا

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كورونا في 3 دول.. المكسيك تقترب من 800 ألف إصابة والوفيات فوق 82 ألفًا كورونا في 3 دول.. المكسيك تقترب من 800 ألف إصابة والوفيات فوق 82 ألفًا
ألمانيا تتجاوز 310 آلاف حالة.. وكوريا الجنوبية تسجل حالتيْ وفاة

كورونا في 3 دول.. المكسيك تقترب من 800 ألف إصابة والوفيات فوق 82 ألفًا

قالت وزارة الصحة بالمكسيك اليوم: إنها سجلت 4580 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و378 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 799188 إصابة و82726 وفاة.

وتقول إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 4058 حالة إلى 310144 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 16 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9578.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية صباح اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة و69 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب عن السلطات الصحية أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 427 حالة؛ بينما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 24422. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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