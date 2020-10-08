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دعم كبير لمشاركة السيناويات بمعرض تراثنا..والمشاركات فرصة لترويج منتجنا
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:32 صباحاً
أبلغوا عن الحالات الطارئة.. "مدني الباحة" تحذّر على وقع تنبيه "الأرصاد"
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:20 صباحاً
الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:20 صباحاً
مع فوز ليفربول بمبارياته الـ3 الأولى بالدوري الإنجليزي.. هل نشهد استمرار عهد أنفيلد؟
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:04 صباحاً
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:52 صباحاً
الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:52 صباحاً
وزير التعليم يوجه رسالة توضيحية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:47 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أول "حدث ملكي" في قصر باكنغهام منذ ستة أشهر.. الأمير ويليام وزوجته يستقبلان الرئيس الأوكراني
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 08 أكتوبر 2020 12:57 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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