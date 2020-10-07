أخبار عاجلة

أبلغوا عن الحالات الطارئة.. "مدني الباحة" تحذّر على وقع تنبيه "الأرصاد" -
الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول -
مع فوز ليفربول بمبارياته الـ3 الأولى بالدوري الإنجليزي.. هل نشهد استمرار عهد أنفيلد؟ -
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض -
الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير -
وزير التعليم يوجه رسالة توضيحية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية -
روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و125 وفاة -
8 علامات لاحتمال الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.. انتبه لها -
"الأمر بالمعروف بجدة" تفعّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا -
لسبب "غريب".. شاهد سائحة تعيد آثارًا مسروقة بعد 15 عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجّل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا

Print
خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجّل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجّل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا
1131 مصابًا جديدًا بالفيروس في تشيلي و20 حالة وفاة

خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجّل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا

سجّلت فرنسا 18746 إصابة و80 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها اليوم: أنّ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 653509 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 32445 حالة وفاة.

وسجلت تشيلي 1131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و20 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة التشيلية، فقد بلغ عدد إجمالي الحالات 474.440, بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 13.090.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أبلغوا عن الحالات الطارئة.. "مدني الباحة" تحذّر على وقع تنبيه "الأرصاد"

أبلغوا عن الحالات الطارئة.. "مدني الباحة" تحذّر على وقع تنبيه "الأرصاد"

الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول

الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول

"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض

"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض

الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير

الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير

شبكة عيون الإخبارية