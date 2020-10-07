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مع فوز ليفربول بمبارياته الـ3 الأولى بالدوري الإنجليزي.. هل نشهد استمرار عهد أنفيلد؟
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:04 صباحاً
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:52 صباحاً
الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:52 صباحاً
وزير التعليم يوجه رسالة توضيحية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:47 صباحاً
روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و125 وفاة
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:29 صباحاً
8 علامات لاحتمال الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.. انتبه لها
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:29 صباحاً
"الأمر بالمعروف بجدة" تفعّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:29 صباحاً
لسبب "غريب".. شاهد سائحة تعيد آثارًا مسروقة بعد 15 عامًا
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:29 صباحاً
كاتب تركي: الصهر سيطيح بأردوغان من سدة الحكم
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:29 صباحاً
غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:29 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
عون يحدد منتصف الشهر الحالي موعدا لبدء استشارات تسمية رئيس الحكومة الجديدة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 10:26 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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