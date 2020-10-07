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مع فوز ليفربول بمبارياته الـ3 الأولى بالدوري الإنجليزي.. هل نشهد استمرار عهد أنفيلد؟
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:04 صباحاً
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:52 صباحاً
الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:52 صباحاً
وزير التعليم يوجه رسالة توضيحية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:47 صباحاً
روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و125 وفاة
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:29 صباحاً
8 علامات لاحتمال الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.. انتبه لها
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:29 صباحاً
"الأمر بالمعروف بجدة" تفعّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:29 صباحاً
لسبب "غريب".. شاهد سائحة تعيد آثارًا مسروقة بعد 15 عامًا
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:29 صباحاً
كاتب تركي: الصهر سيطيح بأردوغان من سدة الحكم
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:29 صباحاً
غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:29 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
هل يرغب الأسد بتجربة اللقاح الروسي؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 10:26 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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