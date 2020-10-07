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أشاد بقرار تفعيل مبادرة "عام الخط العربي" بتعريب الأسماء على قمصان اللاعبين

قدَّم زياد الدريس، مؤسس (احتفالية اليوم العالمي للغة العربية) ممثل السعودية لدى اليونسكو، الشكر لوزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بعد إعلان الأخير مشاركة القطاع الرياضي في تفعيل مبادرة "عام الخط العربي"، وذلك بتعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم القادم، بالتعاون مع وزارة الثقافة.

ويأتي ذلك في ظل الدعم المستمر من سمو ولي العهد -حفظه الله- للقرار الرائع.

وقال الدريس في تصريح إلى "سبق": نرحب ونمتن لهذا القرار الذي يجسِّر علاقة الشباب الرياضية بالثقافية، ويعزز بناء الهوية لديهم. واللغة العربية هي أحد أهم عناصر تكوين الهوية للإنسان بشكل عام.

وتابع الدريس: وجود اللغة العربية على قمصان اللاعبين يعني وصول الرسالة للشريحة الأكبر من ممارسي الرياضة، وهم فئة الشباب، وهم في الوقت ذاته المستهدفون في مناشط تعزيز اللغة. كما يأتي هذا القرار متزامنًا مع عام الخط العربي الذي أعلنه وزير الثقافة، وتبناه، ودعمه. كما يأتي مبكرًا للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لهذا العام 2020 في 18 ديسمبر الآتي.

وأضاف: والشكر الجزيل لوزارة الرياضة على هذه المبادرة الجديدة، والشكر موصول لوزارة الثقافة على مبادراتها المتوالية، ولوزارة التعليم، ولكل من يدعم لغتنا (لغة القرآن).