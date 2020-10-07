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مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 103902 بينهم 97449 متعافيًا

سجلت مصر خلال الساعات الـ٢٤ الماضية 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، وتعافي 51 مريضًا، ليرتفع إجمالي المتعافين منه إلى 97449 حالةً.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان يوم الثلاثاء، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 103902 حالة من ضمنهم 97449 حالة تم شفاؤها، و6001 حالة وفاة.

