قرية "واعر بيشة" يطالبون بنقل المحرقة أو إيجاد الحلول والبدائل

★ ★ ★ ★ ★

تقدموا بشكاوى المعنية لنقلها المحرقة من مكانها إلى مكان بديل

تتجدد معاناة أهالي قرية واعر التابعة لمحافظة بيشة مع الحرائق المتكررة والأدخنة المتصاعدة من محرقة البلدية، وسط مطالبتهم الجهات المعنية إنهاء معاناتهم بنقل المحرقة إلى مكان آخر وإنقاذهم من الأدخنة والروائح الكريهة.

وقال المواطن ظافر الشهراني من أهالي قرية واعر بمحافظة بيشة، إن الأدخنة تصل لقريتهم ويزيد من معاناتهم من هذه الحرائق، مبيناً أنهم على أثر ذلك تقدموا بشكاوى للجهات المعنية لنقل المحرقة من مكانها إلى مكان بديل حفاظاً على حياة المواطنين والأطفال، وكذلك على مرضى الربو.

وناشد الشهراني إيجاد حلول بالردم الصحي والطمر أو التدوير أو إبعاد المرمى عن المنازل ولكن لم نجد تجاوباً، مناشداً مسؤولي الجهات المعنية بمحافظة بيشة إيجاد حلول علمية وصحية لهذا المرمى من حيث الموقع، وطريقة الإتلاف.