بيع صقرين بأكثر من ربع مليون ريال في مزاد نادي الصقور السعودي

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أُقيم الحدث على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم شمال الرياض

شهد مزاد نادي الصقور السعودي مساء أمس الثلاثاء بيع صقرين، تجاوزت قيمتهما أكثر من ربع مليون ريال (255 ألف ريال). ويقام الحدث على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم شمال الرياض، ويستمر حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل.

وفي التفاصيل، ظفر عبدالعزيز الجريش بالصقر الأول من نوع "شاهين فرخ" للطاروح خليل زياد عيد العنزي؛ وذلك بعد حسمه المزاد لصالحه بقيمة 100 ألف ريال للصقر الذي يبلغ وزنه 870 جرامًا، وطوله 15 إنشًا وربع الإنش.

وكانت المنافسة على صفقة الصقر "شاهين فرخ" للطاروح سليمان حمدان المحمادي على أشدها بين الصقارين، قبل أن يحسمها الصقار محمد البلوي لصالحه بقيمة 155 ألف ريال. ويبلغ وزن صقره المستحوذ عليه في المزاد الأول من نوعه 950 جرامًا، وطوله 15 إنشًا وربع الإنش.

وحطم صقر الطاروح سليمان المحمادي الرقم القياسي في المزاد حتى الآن، وحل بعده في المرتبة الثانية من حيث السعر صقر الطاروح عبدالرازق رزق الله الحسناني المباع في اليوم الأول بقيمة 106 آلاف ريال. فيما جاء اليوم الثاني للمزاد مثيرًا وسط حضور المهتمين بهذا التراث الأصيل، ووسائل الإعلام المختلفة التي حرصت على تغطية الحدث.

ونجح نادي الصقور السعودي في تنظيم الحدث بدرجة عالية، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية بصورة صارمة حفاظًا على سلامة الحضور من منظمين ومشاركين وحضور.

يُذكر أن المزاد انطلق السبت الماضي بهدف دعم الاستثمار في مجال الصقور بالسعودية، وتطوير مزادات الصقور، والارتقاء بمستوى أدائها، وتنظيم آلية بيع وشراء الصقور، وتعزيز هواية الصيد بالصقور، ودعم المهتمين بها.. ويستهدف مُلاك ومنظمي مزادات الصقور، والصقارين من السعودية ودول الخليج العربي، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمين بالصقور، وأفراد المجتمع.