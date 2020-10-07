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"بنتن" يشيد بالإقبال الكبير على العمرة وينوه بالتخفيضات المغرية للخدمات بمكة

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"بنتن" يشيد بالإقبال الكبير على العمرة وينوه بالتخفيضات المغرية للخدمات بمكة "بنتن" يشيد بالإقبال الكبير على العمرة وينوه بالتخفيضات المغرية للخدمات بمكة
قال: اجتمع لضيوف الرحمن أجواء إيمانية وبيئة احترازية تراعي المتطلبات الصحية

نوه وزير الحج والعمرة محمد بن صالح بنتن بالإقبال الكبير الذي تشهده العمرة منذ بدء العودة التدريجية يوم الأحد الفائت تنفيذاً للأمر السامي الكريم، مشيراً إلى أنه اجتمع لضيوف الرحمن الأجواء الإيمانية والبيئة الصحية وكذلك التخفيضات المغرية للخدمات.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة من حساب الوزير "بنتن" استهلها قائلاً: "ما شاء الله تبارك الله"، مستشهداً بقول الله تعالى: "كُلُوا مِن رزْق ربِّكم واشكُرُوا لَهُ بَلْدَة طَيِّبَة ورَبٌّ غَفُور"، على المناظر التي عرضها خلال التغريدة.

وأضاف: إقبال كبير على بيت الله الحرام، وأسعدتني التخفيضات المغرية للخدمات في مكة المكرمة. أجواء إيمانية وبيئة احترازية تراعي المتطلبات الصحية.


واختتم وزير الحج والعمرة تغريدته بالدعاء قائلاً: "تقبل الله من عباده صالح الأعمال".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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