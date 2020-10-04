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الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640

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الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640 الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640
139 حالة شفاء و13وفاة.. خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15640 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنيين قادمين من الخارج، و889 حالة محلية، مشيرًا إلى تسجيل 139 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5245 حالة، كما سُجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 101 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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