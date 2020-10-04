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إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف

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إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف
مواطن مصاب بالسكري وارتفاع في ضغط الدم وجلطة بالمخ وشلل نصفي

إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف

نجحت "صحة الطائف" في تطبيق خدمة جديدة لمرضى الفشل الكلوي، غير القادرين على مراجعة المنشآت الصحية، تمثلت في إجراء أول حالة غسيل دموي "منزلي" طبقاً للبروتوكولات والاشتراطات، وذلك بإشراف ومتابعة مديرية الشؤون الصحية.

وقُدّمت الخدمة لمواطن يبلغ من العمر 61 عاماً غير قادر على الحركة، يعاني من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم وجلطة بالمخ وشلل نصفي أيمن إضافة لمعاناته من فشل كلوي نهائي ويعالج بجلسات الغسيل الدموي منذ 4 أشهر.

وجاءت الخدمة نظراً لكون المريض مسناً وغير قادر على الحركة؛ مما يتطلب نقله بواسطة سيارة الإسعاف لعمل جلسات الغسيل بوحدة الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 3 مرات أسبوعياً.

وأتمّ فريق العمل بوحدة الكلى بالمستشفى التنسيق والإعداد والتجهيز لبدء جلسات الغسيل الدموي (المنزلي) للمريض وتم -بحمد الله- إجراء أول جلسة غسيل منزلي للمريض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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