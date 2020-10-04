في حادثين منفصلين بالباحة.. وفاتان وإصابتان و"الهلال الأحمر" يباشر

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الأول دهس بمحافظة بالجرشي والثاني تصادم عند المندق - مثلث عويرة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث تصادم اليوم الأحد عند المندق- مثلث عويرة.

وأضاف "الزهراني" أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرق اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع؛ إصابة خطيرة تم التدخل إسعافياً لها ونقلها لمستشفى المندق العام عن طريق فرقة إسعاف الهلال الأحمر، والإصابة الثانية نُقلت عن طريق فرقة الدفاع المدني، والإصابة الثالثة تم الكشف عليه فاتضح أنه قد فارق الحياة.

على جانب آخر، أفاد "الزهراني" بورود بلاغ حادث دهس آخر بمحافظة بالجرشي في تمام الساعة 14:02 مساء اليوم، وتم توجيه فرقة إسعافية لموقع الدهس، وعند وصولهم والكشف على الإصابة كان قد فارق الحياة. نسأل الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.