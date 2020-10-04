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10 وفيات و 546 اصابة بكورونا في الأردن .. اكثر من 400 اصابة في العاصمة

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10 وفيات و 546 اصابة بكورونا في الأردن .. اكثر من 400 اصابة في العاصمة 10 وفيات و 546 اصابة بكورونا في الأردن .. اكثر من 400 اصابة في العاصمة

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (549) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ اليوم الجمعة ، على النحو الآتي:
- (546) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
▪ (408) في محافظة العاصمة عمّان.
▪ (72) في محافظة الزرقاء.
▪ (45) في محافظة البلقاء.
▪ (2) في محافظة إربد، منها حالة في لواء الرمثا.
▪ (4) في محافظة جرش.
▪ (5) في محافظة الكرك.
▪ (4) في محافظة المفرق.
▪ (4) في محافظة معان.
▪ (2) في محافظة عجلون.
▪ (3) حالات خارجيّة، واحدة منها بين القادمين من الخارج، و(2) لسائقي شاحنات من مركز حدود العمري.
▪ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (13650) حالة.
▪ سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (79) حالة.
▪ سُجّلت (177) حالة شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(160) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(2) في مستشفى الملكة علياء، و(2) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
▪ تمّ إجراء (12153) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1250781) فحصاً.

إجراءات أخرى:
في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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