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الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة

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الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة
وسط خدمات كبيرة ومتميزة قدمتها لهم رئاسة شؤون المسجد الحرام

الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة

أدّت الدفعة الثالثة من ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين اليوم، مناسك العمرة بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة العمرة تدريجيًا وفق الإجراءات الاحترازية، وسط خدمات كبيرة ومتميزة قدمتها لهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتزامن مع دخول المعتمرين إلى رحاب البيت العتيق, الاستمرارية في تقديم الخدمات تزامنًا مع خروج الدفعتين الأولى والثانية، وفق إجراءات محكمة لضمان سلاسة التفويج عبر أبواب مخصصة للمعتمرين للدخول والخروج .
وشددت رئاسة شؤون الحرمين من إجراءات الأمن والسلامة لقاصدي المسجد الحرام، وفق خطط مدروسة ومعدة مسبقاً كالتباعد الجسدي في الطواف بالبيت العتيق، حيث عملت على ذلك مع إدارة الحشود، والشؤون الإرشادية والتوجيهية، والإدارات المختلفة وفق تطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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