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"الجبير" يودع سفير سلطنة عمان لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله

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"الجبير" يودع سفير سلطنة عمان لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله "الجبير" يودع سفير سلطنة عمان لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله
نوه بالجهود التي بذلها في توثيق وتعزيز علاقات التعاون والروابط الأخوية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض، اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد بن هلال البوسعيدي، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

وخلال اللقاء نوه الوزير الجبير إلى الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون والروابط الأخوية بين المملكة وسلطنة عمان، متمنياً له دوام التوفيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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