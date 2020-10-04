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جازان.. سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية دون إصابات

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نتج عنه تأثر مركبة أحد المواطنين بسبب تطاير الشظايا

جازان.. سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية دون إصابات

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، نتج عنه تأثر مركبة أحد المواطنين بسبب تطاير الشظايا، ولم يحدث أي إصابات -ولله الحمد-، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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