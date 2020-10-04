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شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه "" من "كورونا"

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مجهز بأجهزة حماية ومعدات اتصال

شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه

لليوم الثالث على التوالي، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد اليوم (الأحد)، الإقامة في مركز والتر ريد الطبي العسكري؛ حيث يتلقى العلاج من مرض كورونا المستجد، على أيدي 7000 موظف بينهم كبار الأطباء في الولايات المتحدة.

ويقيم "ترامب" في الجناح الرئاسي المخصص في المستشفى العسكري، ويشغل الجناح الفخم جزءًا من أحد مبانيها البالغ عددها 88 مبنى، بحسب "سبوتنيك".

وأوضح اللواء البحري كوني ماريانو، الذي كان مديرًا للوحدة الطبية بالبيت الأبيض، وكان طبيب كل من الرئيسين السابقين جورج بوش الأب، وبيل كلينتون، أن الجناح مجهز خصيصًا بأجهزة حماية ومعدات اتصال لدعم الرئيس الأمريكي.

ويعد مستشفى والتر ريد العسكري مركزًا طبيًا وطنيًا، ورمز الرعاية الطبية العسكرية في الولايات المتحدة، ويعمل طاقمه المؤلف من 7100 فرد في أكثر من 100 عيادة وتخصص.

وخصص المستشفى جناحاً للزوار من أعلى المناصب؛ نظرًا لأنه يخدم قادة الأمة، وعادة ما يخضع الرئيس ونائب الرئيس للعلاج في وحدة التقييم الطبي والعلاج، وهي وحدة خاصة ومؤمّنة ومنفصلة عن أجنحة المستشفى الأخرى.

شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه

شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه

شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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