أخبار عاجلة

"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة -
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة -
تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة -
آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة -
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم -
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يلفت الأنظار بأهميته الاقتصادية الكبيرة

Print
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يلفت الأنظار بأهميته الاقتصادية الكبيرة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يلفت الأنظار بأهميته الاقتصادية الكبيرة
قيمة الإبل السوقية في الدورة الرابعة تجاوزت 3 مليارات ريال

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يلفت الأنظار بأهميته الاقتصادية الكبيرة

شكّل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام سنوياً في الصياهد، كرنفالاً اقتصادياً محلياً وعالمياً، عطفاً على القيمة السوقية للمنقيات المشاركة والتي قيمت في نسخته الرابعة بمبلغ تجاوز 3 مليارات ريال، وهو الرقم الذي يعده الكثير من المراقبين الاقتصاديين لافتاً وجديراً بالاهتمام، حيث يمكنه أن يشكل لبنة ثابتة لقوة مالية من الممكن أن تكون رافداً مهماً لدعم الاقتصاد الوطني.

وكان الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس نادي الإبل والمنظمة الدولية للإبل والاتحاد الدولي لبولو الإبل، قد بين صعوبة تحديد قيمة سوقية معينة، مستنداً إلى أن هنالك فرديات لا تقدر بثمن ويرفض أصحابها فكرة البيع وكانت موجودة في المهرجان، مؤكداً أنه إذا حاولنا وضع قيمة سوقية فإن الرقم المتداول سيتضاعف مرات ومرات.

من جانبهم، أكد عدد من المستثمرين في هذا المجال أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من أهم المهرجانات النوعية التي تُنظم في خاصة وأنه يتميز ببعده الاقتصادي اللافت في جانبين مهمين، الأول القيمة السوقية للإبل المشاركة في مسابقات المزايين والتي تتجاوز قيمتها المالية 3 مليارات ريال في نسخته الماضية، والثاني في عمليات البيع التي باتت تحقق عشرات الملايين من الريالات وأرباحاً متميزة للملاك والمشترين والسوق الحاضنة لعمليات البيع.

ويرى الكثير من المهتمين بالإبل أن النسخة الماضية من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل شكلت منعطفاً مهماً في مفهوم المهرجان ودوره الاقتصادي، مما اعتبرها البعض نسخة تاريخية ستكون نقطة انطلاقة لتميز المهرجان للسنوات المقبلة عطفاً على المفاهيم الجديدة وقيم المهرجان العالمي.

الجدير بالذكر أن نادي الإبل أقر تنظيمات جديدة تتمثل في إلغاء الوسم والقسم على ملكية الحلال، كما شكلت المسميات الجديدة (بيرق المؤسس - سيف الملك - شلفا ولي العهد) دافعاً كبيراً لملاك المنقيات للظفر بها، عطفاً على ما تحمله هذه المسميات من مكانة خاصة والفوز بها يعني لهم الشيء الكثير.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يلفت الأنظار بأهميته الاقتصادية الكبيرة

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يلفت الأنظار بأهميته الاقتصادية الكبيرة

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: مشاعل الجلعود تثير غضب أهل القصيم

السعودية: مشاعل الجلعود تثير غضب أهل القصيم

"BrandZ" لأعلى 30 علامة تجارية في السعودية والإمارات.. STC في المركز الأول

"BrandZ" لأعلى 30 علامة تجارية في السعودية والإمارات.. STC في المركز الأول

كريم السعودية توسع نطاق خدماتها في حجز المركبات

كريم السعودية توسع نطاق خدماتها في حجز المركبات

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع United Through Sports

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع United Through Sports

شبكة عيون الإخبارية