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كورونا في العراق: 3210 إصابات جديدة بكورونا و52 وفاة و3817 حالة شفاء

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كورونا في العراق: 3210 إصابات جديدة بكورونا و52 وفاة و3817 حالة شفاء كورونا في العراق: 3210 إصابات جديدة بكورونا و52 وفاة و3817 حالة شفاء
إجمالي الوفيات 9399 وحالات الشفاء ارتفعت إلى 307482

كورونا في العراق: 3210 إصابات جديدة بكورونا و52 وفاة و3817 حالة شفاء

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 379141 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9399، فيما سجلت 3817 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 307482 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62260، منهم 523 يرقدون في العناية المركزة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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