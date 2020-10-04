أخبار عاجلة

"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة -
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة -
تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة -
آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة -
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم -
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس التشادي يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

Print
الرئيس التشادي يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الرئيس التشادي يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية
جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

الرئيس التشادي يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

استقبل الرئيس إدريس ديبي أنتو رئيس جمهورية تشاد، في القصر الرئاسي، اليوم؛ وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل "قطان" خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتقديرهما لمواقف جمهورية تشاد في كافة القضايا التي تهم المملكة.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

من جهة أخرى التقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج أمين أبا صديق، وذلك في مقر وزارة الخارجية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافغة.

وأعرب الأستاذ قطان عن شكر وتقدير المملكة لمواقف جمهورية تشاد تجاه كافة القضايا التي تهم المملكة، بما في ذلك الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، واليمن، وتدخلات إيران في دول المنطقة.

كما ناقش الاتفاقيات التي من المنتظر التوقيع عليها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتجارية والرياضية.

من جانبه أعرب وزير خارجية تشاد عن شكر وتقدير بلاده للدعم الذي قدمتْه المملكة العربية لجمهورية تشاد في كافة المناحي، مؤكدًا أن بلاده سوف تستمرّ في تأييد مواقف المملكة في المجالات كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: مشاعل الجلعود تثير غضب أهل القصيم

السعودية: مشاعل الجلعود تثير غضب أهل القصيم

"BrandZ" لأعلى 30 علامة تجارية في السعودية والإمارات.. STC في المركز الأول

"BrandZ" لأعلى 30 علامة تجارية في السعودية والإمارات.. STC في المركز الأول

كريم السعودية توسع نطاق خدماتها في حجز المركبات

كريم السعودية توسع نطاق خدماتها في حجز المركبات

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع United Through Sports

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع United Through Sports

شبكة عيون الإخبارية