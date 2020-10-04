أذربيجان وأرمينيا تتجاهلان دعوات الحوار.. وتتبادلان القصف والاتهامات

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استهداف المدن المكتظّة بالسكان في الجانبين

كثف المسلحون الانفصاليون الأرمن في ناجورني كاراباخ والجيش الأذربيجاني، اليوم (الأحد)، تبادل القصف المدفعي الذي استهدف على وجه الخصوص العاصمة الانفصالية، وثاني مدن أذربيجان، في اليوم الثامن من القتال الدامي.

كما كثف الطرفان التصريحات الهجومية متجاهلين دعوات المجتمع الدولي إلى وقف إطلاق النار، وتبادلا الاتهامات حول المسؤولية عن النزاع، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتتعرض ستيباناكرت، كبرى مدن منطقة ناجورني كاراباخ المتنازع عليها، منذ يومين للقصف؛ ما أجبر السكان على الاحتماء في أقبية وملاجئ، وقُطعت الكهرباء منذ ليل أمس إلى اليوم في المدينة.

وتصاعدت كثافة القصف المدفعي إلى مستويات جديدة اليوم نحو الساعة 09,30 (05,30 ت ع)، فيما دوت صفارات الإنذار دون توقف تقريباً، وجرى استهداف وسط المدينة ومحيطها وارتفعت سحب من الدخان الأسود في الجزء الشمالي الشرقي منها.

واتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون هوفنسيان، "القوات الأذربيجانية بقصف أهداف مدنية".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ثاني مدن البلاد، كنجه، تتعرض لنيران القوات الأرمينية، متهمة أرمينيا بتنفيذ القصف.