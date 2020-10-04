الهند تسعى إلى الحصول على 500 مليون جرعة من لقاح "كورونا"

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ذكر وزير الصحة الهندي هارش فاردان، اليوم (الأحد)، أن بلاده تأمل الحصول على ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بحلول شهر يوليو (تموز) المقبل؛ لتحصين حوالي 250 مليون فرد.

وأضاف "فاردان" في تغريدة على "تويتر"، أن الحكومة الاتحادية ملتزمة باتخاذ كل التدابير، التي تكفل توزيعًا عادلاً ومنصفًا للقاحات بمجرد أن تصبح جاهزة، وفقاً لـ"رويترز".

وتواصل الإصابات ارتفاعها في الهند، التي تحتل المركز الثاني في قائمة أكثر دول العالم تضررًا بعدوى الفيروس.

ورصدت الهند حوالي 6.55 مليون إصابة منها 75829 إصابة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 101782 حالة.

وتعاون معهد الأمصال الهندي وشركات خاصة مع هيئات مثل مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية وشركة نوفافاكس الأمريكية للأدوية، في المساعي الرامية لتأمين اللقاحات لسكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

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