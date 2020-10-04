لجنة ثلاثية تقف على مقبرة "بن هلال" بالمجيرمة وتعثر على 9 قبور مكشوفة

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طالبت بلدية الليث بسترها وعمل سياج حديدي أو عقوم ترابية مؤقتة عليها

وقفت صباح اليوم اللجنة الثلاثية التي وجه بتشكيلها محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، للوقوف على مقبرة "بن هلال" بقرية المجيرمة 80 كلم شمال الليث، بعد اكتشاف أحد المواطنين لعدد من القبور المكشوفة بها.

وكانت اللجنة الثلاثية المكونة من مركز الإمارة بمجمع الطرق بالغالة والبلدية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وقفت صباح اليوم، على مقبرة "بن هلال" بقرية المجيرمة وعثرت على عدد 9 قبور مكشوفة بسبب الرياح التي تسببت في تعريتها وإخراج الرفات على سطح الأرض.

وأوصت اللجنة بمخاطبة بلدية الليث لإيجاد حلول عاجلة للقبور المكشوفة بسترها وعمل سياج حديدي أو عقوم ترابية مؤقتة على كامل المقبرة لحمايتها. كما أوصت اللجنة بلدية الليث بإدراج مشروع تسوير المقبرة واستثنائه من الإجراءات المطولة، ووضعه في الأولوية، مع العلم أن موقع المقبرة قد سبق رفعه مساحيًا" حسب إفادة أحد أعضاء المجلس البلدي.