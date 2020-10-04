سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 8177.76 نقطة

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بتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 117.29 نقطة ليقفل عند مستوى 8177.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 496 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 425 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 21 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة, الخليجية العامة, الكثيري, الجزيرة ريت, أسمنت حائل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تهامة, الباحة, عناية, الأسماك, وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و9.95% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, كيان السعودية، أمانة للتأمين, الإنماء, وجازادكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, أمانة للتأمين, الأسماك, جازادكو، وتهامة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 688.41 نقطة ليقفل عند مستوى 14477.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 530 ألف سهم تقاسمتها 1225 صفقة.