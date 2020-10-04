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"العبدالعالي": العودة بحذر تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح.. وهذا ما نوصي به المعتمرين

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"العبدالعالي": العودة بحذر تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح.. وهذا ما نوصي به المعتمرين "العبدالعالي": العودة بحذر تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح.. وهذا ما نوصي به المعتمرين
قال: سيتشرف عدد من القادة الصحيين بتقديم الخدمات المهمة لضمان صحة زائري الحرم

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن العودة بحذر أثبتت بحمد الله أنها تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح والإيجابي.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: اليوم تبدأ أولى مراحل عودة العمرة، ونوصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة، بالذات في هذا الموسم ومن أهمها التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين ولبس الكمامة وتعقيم اليدين وترك مسافة آمنة.

وتابع متحدث #وزارة_الصحة: سيتشرف عدد من القادة الصحيين بتقديم مجموعة من الخدمات المهمة؛ لضمان صحة جميع زائري الحرم ومؤدي مناسك العمرة.

الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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