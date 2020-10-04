أخبار عاجلة

"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة -
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة -
تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة -
آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة -
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم -
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"موانئ" و"تبادل" تطلقان "نظام إدارة الشاحنات" في ميناء جدة الإسلامي

Print
"موانئ" و"تبادل" تطلقان "نظام إدارة الشاحنات" في ميناء جدة الإسلامي "موانئ" و"تبادل" تطلقان "نظام إدارة الشاحنات" في ميناء جدة الإسلامي
إجراء اختياري يتيح للمستوردين والمخلصين حجز موعد مسبق عبر "فسح"

أطلقت الشركة لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، مشروع "نظام إدارة الشاحنات" في مرحلته الأولى في ميناء جدة الإسلامي كإجراء اختياري، ويتيح للمستوردين والمخلصين الجمركيين حجز موعد مسبق عبر منصة "فسح"، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التشغيل بالميناء، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ويعمل "نظام إدارة الشاحنات" على تنظيم وإدارة الطاقة الاستيعابية في مختلف المنافذ، وذلك عبر تطبيق تقنيات حديثة ومتطورة لحجز المواعيد المسبقة، إضافة إلى تتبع وإدارة حركة أسطول الشاحنات وتنظيم عمل السائقين، بجانب العمل على ربط جميع الجهات الحكومية المعنية إلكترونياً، التي تتعاون مع بعضها البعض في تشغيل وإدارة هذا النظام.

وسيمكِّن النظام المصدِّرين والمستوردين من حجز المواعيد المسبقة عبر منصة "فسح"، النافذة الموحدة لعمليات الاستيراد والتصدير في المملكة، من أجل التنسيق المسبق لعبور الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي، وصولاً إلى تنظيم حركة سير هذه الشاحنات وتخفيض ازدحام الطرق المؤدية للميناء، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، بجانب الحد من التجمع والانتظار عند المنافذ، مما يسهم في سلاسة حركة تدفق الشاحنات ورفع كفاءة العمل.الهيئة العامة للموانئ موانئ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: مشاعل الجلعود تثير غضب أهل القصيم

السعودية: مشاعل الجلعود تثير غضب أهل القصيم

"BrandZ" لأعلى 30 علامة تجارية في السعودية والإمارات.. STC في المركز الأول

"BrandZ" لأعلى 30 علامة تجارية في السعودية والإمارات.. STC في المركز الأول

كريم السعودية توسع نطاق خدماتها في حجز المركبات

كريم السعودية توسع نطاق خدماتها في حجز المركبات

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع United Through Sports

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع United Through Sports

شبكة عيون الإخبارية